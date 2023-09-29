Баку призвал бизнес дружественных стран присмотреться к возможностям работы в Карабахе

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов призвал бизнес дружественных стран обратить внимание на возможности работы на освобожденных территориях страны.

«Хорошие перспективы для инвестиций открываются с учетом новых реалий, возникших с освобождением азербайджанских земель от оккупации. Сегодня азербайджанское правительство за счет собственных финансовых средств проводит масштабные работы по восстановлению и развитию освобожденных территорий. <…> Приглашаем бизнес и компании дружественных стран присмотреться к благоприятным условиям для работы на азербайджанских территориях», – сказал Асадов, выступая на международном инвестиционном форуме «Душанбе-2023».

По его словам, работы на указанных территориях – «непочатый край».