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Азербайджан рассчитывает на 20-процентный рост турпотока

Азербайджан рассчитывает на 20-процентный рост турпотока

Турпоток в Азербайджан по итогам 2023 года составит до 2 млн человек, в 2024 году может вырасти на 20%, заявил советник председателя Госагентства по туризму Азербайджана (ГАТ) Кенан Гулузаде.

«Если основываться на текущих показателях, то турпоток по итогам 2023 года по прогнозам может составить до 2 млн человек. На следующий, 2024 год, рост турпотока прогнозируется на уровне 20% от показателя нынешнего года при сохранении текущих условий», – приводит «Интерфакс» слова Гулузаде.

Таким образом, в 2024 году турпоток может составить порядка 2,4 млн человек.

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