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Азербайджан конфисковал вражескую технику (список)

Азербайджан конфисковал вражескую технику (список)

Министерство обороны Азербайджана обнародовало список конфискованных в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов.

Как сообщает Минобороны, информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 25 сентября:

1. Стрелковое оружие и гранатометы – 797
2. Артиллерийские орудия – 42
3. Средства ПВО – 165
4. Боеприпасы – 175225
5. Принадлежности – 1440
6. Оптические и другие приборы-81
7. Бронетехника – 22
8. Автомобильная техника – 75
9. Прицеп – 21.

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