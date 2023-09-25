Азербайджан конфисковал вражескую технику (список)

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Министерство обороны Азербайджана обнародовало список конфискованных в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов.

Как сообщает Минобороны, информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 25 сентября:

1. Стрелковое оружие и гранатометы – 797

2. Артиллерийские орудия – 42

3. Средства ПВО – 165

4. Боеприпасы – 175225

5. Принадлежности – 1440

6. Оптические и другие приборы-81

7. Бронетехника – 22

8. Автомобильная техника – 75

9. Прицеп – 21.