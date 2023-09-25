Азербайджан конфисковал вражескую технику (список)

Министерство обороны Азербайджана обнародовало список конфискованных в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов.
Как сообщает Минобороны, информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 25 сентября:
1. Стрелковое оружие и гранатометы – 797
2. Артиллерийские орудия – 42
3. Средства ПВО – 165
4. Боеприпасы – 175225
5. Принадлежности – 1440
6. Оптические и другие приборы-81
7. Бронетехника – 22
8. Автомобильная техника – 75
9. Прицеп – 21.