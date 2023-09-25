Откуда вылупился отвратный слизняк?

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Профессиональные юристы и адвокаты в своем кругу рассматривают подсудимых и обвиняемых в основном в двух измерениях. Одних именуют бойцами сопротивления, которые выступают подвижниками справедливости, а вторых – обитателями дна, которым далеко до людей с достоинством. Представители этих категорий всегда – антагонисты друг другу, потому что их разделяют не только взгляды на положение вещей, но и нравственные составляющие. По понятным причинам вторые всегда в численном большинстве, и легко сходятся с себе подобными, уж настолько приземлены, и не утруждают себя моральными обязательствами.

Небезызвестный Александр Лапшин, который почему-то присвоил себе латинское прозвище «пуэрто», представляясь российско-израильским путешественником и блогером, больше известен как низкопробный шулер, готовый лягать кого угодно, лишь бы платили. На этой почве он спутался с армянским агитпропом, как только почуял запах легкой наживы. Но история эта сыграла с ним злую шутку. Цена легких денег оказалась слишком высокой, ибо в феврале 2017 года он угодил в азербайджанскую тюрьму за публичные и безосновательные обвинения и оскорбления в адрес Азербайджана, его народа и политического кластера. Ему бы каким-нибудь «самвелом» или «амаяком» называться, а он, вероятно, примеряя на себе ореол Че Гевары, соригинальничал.

Напомним, что симпатизирующий армянам Лапшин не раз совершал незаконные визиты на оккупированные азербайджанские территории, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. В июне же 2016 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку Лапшину удалось благодаря тому, что в украинском паспорте имя «Александр» было указано на украинском – «Олександр». Азербайджан объявил Лапшина в международный розыск за нарушение закона «О Государственной границе» и Миграционного кодекса АР, и Беларусь выдала его. В отношении Лапшина было возбуждено уголовное дело по двум статьям: 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пресечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР. В сентябре 2017 года суд приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. Однако негодяю сильно повезло, президент Ильхам Алиев помиловал его, и вскоре Лапшина экстрадировали в Израиль. Но спустя некоторое время он снова взялся за старое, начал поливать грязью Азербайджан. И вот теперь очередной приступ ненависти.

Снова объявился, точнее, вылупился, как только перед ним замаячил новый армянский подряд. Пригодился, чтобы вбить клин в отношения Баку с Москвой в свете расстрела автомашин российских миротворцев в Карабахе. Понятно, что заказчику ныне очень важно поднять общественное мнение против Азербайджана с подключением в дело всех, кого только возможно, особенно таких, как Лапшин. И малограмотный, глуповатый человечек со странностями пригодился, обнажив свои уникальные способности в сфере «сыска».

На своей странице в Facebook этот кретин написал, что «огонь по миротворцам открыли азербайджанские военные». Заявляет безапелляционно, не понимая, что за лжесвидетельство снова может угодить в тюрьму, но теперь уже надолго. Случись такое, теперь он уж точно не будет помилован, как в первый раз, когда валялся на полу с мольбой о пощаде. Якобы «азербайджанские правозащитники из Франции сообщили ему, что 6 российских миротворцев были специально расстреляны азербайджанскими военными», и что об этом им сообщил человек, чей брат – офицер принимает участие в локальных контртеррористических мероприятиях в Карабахе.

Только такой скудоумный, как Лапшин может дать втянуть себя в столь опасную авантюру, когда на кону серьезнейший вопрос. Хроника последних событий проливает ясный свет на атмосферу, когда случились инциденты с обстрелом российских миротворцев и их машин. Обращают на себя внимание реакции и заявления официальных российских инстанций на фоне обострившейся ситуации в Карабахском экономическом районе. Они выдержаны в духе рациональности.

А чтобы усилить свою клевету в адрес Азербайджана, Лапшин добавил в нее пару устрашающих ноток, заявив, что «азербайджанские солдаты в настоящее время занимаются массовыми расстрелами, изнасилованиями и надругательствами над трупами мирных жителей в упомянутых сёлах», а «в селах Вардадзор и Чанкатагх азербайджанский спецназ прямо сейчас проводят массовые убийства мирных жителей», «на улицах многочисленные трупы армян».

Что тут сказать? Если человек – дурак, то это на всю жизнь. Скудоумные люди похожи на собак – если их кто-то кормит и гладит, то они с безумной страстью лижут эту руку, а тех, кто погладит не по-шерсти дико облаивают и кусают. Непонятно только, с чего этот кретин взял, что мировое сообщество должно поверить в собачий бред, который он несет с пеной у рта. Если бы все, что он написал об «изнасилованиях» и «многочисленных трупах армян на улицах сел» было правдой, то не 100 процентов, а 200, армяне не упустили бы возможности продемонстрировать всему миру «доказательства» «зверств, чинимых азербайджанцами». Но сегодня 25 сентября и нет ни одного (!) факта, хотя бы отдаленно напоминающего то, о чем пишет этот проститут. И одно только это словоблудие Лапшина разрушает всю остальную часть пасквиля, так старательно сочиненного им.

Азербайджанской армии нет резона смотреть на российских коллег сквозь мушку оружия. Наоборот, в последнее время боевое содружество военных стран-союзников себя полностью оправдывает. Это другое дело, что по этому поводу ерзает Иреван и его подручные в Карабахе. Им-то и выгодна серия провокаций с обстрелом автомашин и техники российского миротворческого контингента. Сразу стало известно о совместном расследовании инцидентов с участием азербайджанских и российских военных. Не дождавшись итогов этой работы, игрой на опережение грешит Иреван, чтобы пустить процесс по ложному следу. Делает армянский агитпроп это дело устами своих пропагандистов и таких отъявленных негодяев, как Лапшин. Они сообща осуществляют залпы из фейкометов по Азербайджану, однако это неблагодарное дело.

А вообще, кто такой Лапшин, откуда у него может быть точная информация о сути инцидентов? Он провокатор и лжец, распыляющий дезинформацию в интересах провалившегося заказчика, которому слабо противопоставить азербайджанской позиции сколь-нибудь работающую методологию.

Но других, правдоподобных вариантов у армян нет, поэтому Ереван призвал под знамена фальшивой пропаганды таких неудачников и проходимцев, как Лапшин, который и знать не знает азов информационной политики. Ему только дезу распространять, да купоны стричь. Этакий слизняк, полное ничтожество и бесхарактерный лгун.

Отъявленные негодяи далеки от морали и духовности, да и на физиономии у них, как и у Лапшина, всегда прочитывается отметина предателя и ложного протагониста. Этим все и объясняется.

Тофик Аббасов