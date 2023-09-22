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Главное Экономика

Россия запретила экспорт бензина и дизельного топлива

Россия запретила экспорт бензина и дизельного топлива

Временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива начали действовать с 21 сентября. Об этом говорится в постановлении правительства.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе, датированном 21 сентября.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому поставлять бензин и дизтопливо заграницу можно только российским организациям, расположенным на территории города Байконур (Казахстан) или комплекса «Байконур», а также на архипелаге Шпицберген.

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