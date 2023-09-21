SOCAR и ВР обсудили энергетические проекты (фото)

75 Просмотров

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления компании BP Хельге Лундом, исполнительным вице-президентом компании по добыче и операциям Гордоном Биррелом и принявшим участие в подписании «Контракта века» бывшим генеральным директором компании лордом Джоном Филипом Брауном.

Согласно информации SOCAR, на встрече была выражена удовлетворенность эффективной деятельностью BP в нашей стране, долгосрочным успешным сотрудничеством между SOCAR и BP. Было доведено до сведения, что в результате мудрой и дальновидной политики общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева «Контракт века», подписанный 20 сентября 1994 года, заложил основу новой энергетической стратегии Азербайджана, наряду с нашей страной внес важный вклад в экономическое развитие региона.

Стороны рассмотрели существующие возможности сотрудничества по энергетическим проектам, обменялись мнениями по осуществлению обмена опытом в области человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.