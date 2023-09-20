Подписаны Меморандумы о взаимопонимании с сингапурской компанией Trafigura Pte Ltd (фото)

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Подписаны Меморандумы о взаимопонимании с компанией Trafigura Pte Ltd, работающей в сферах энергетики, торговли сырьем и цветными металлами. Документы предусматривают сотрудничество в сферах возобновляемой и зеленой энергии, декарбонизации, производства алюминия и по другим направлениям.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с Джереми Вейром, главным исполнительным директором и председателем компании Trafigura Pte Ltd, работающей в сферах энергетики, торговли сырьем и цветными металлами.

На встрече отмечена благоприятная деловая и инвестиционная среда, созданные в стране возможности для частного сектора. В соответствии с глобальными вызовами, одним из приоритетов является превращение Азербайджана в зону чистой окружающей среды и зеленой энергии. Министр экономики проинформировал о ходе реализации проектов по эффективному использованию энергии и созданию новых устойчивых источников энергии. Подчеркнута значимость налаживания сотрудничества с компанией Trafigura Pte Ltd в контексте применения сингапурского опыта в сферах возобновляемых источников энергии, добычи и производства алюминия.

В рамках встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Trafigura Pte Ltd и Министерством экономики Азербайджана. Подписи под документом поставили министр экономики Микаил Джаббаров и главный исполнительный директор и председатель Джереми Вейр. Также компания подписала Меморандум о взаимопонимании с ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (АПК). Документ подписали генеральный директор АПК Камран Набизаде и главный исполнительный директор и председатель Джереми Вейр.

Документы предусматривают сотрудничество в сферах возобновляемой и зеленой энергии, декарбонизации, производства алюминия и по другим направлениям.

Сингапурская компания Trafigura Pte Ltd является одним из глобальных лидеров в сфере энергетики, торговли сырьем и цветными металлами. Компания с годовым оборотом более 300 млрд долларов США владеет более чем 60 офисами по всему миру.