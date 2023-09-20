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BP заинтересовано в будущих проектах в нефтегазовой и энергетической сферах в Азербайджане

BP заинтересовано в будущих проектах в нефтегазовой и энергетической сферах в Азербайджане

Как сообщалось, gрезидент Азербайджана Ильхам Алиев 20 сентября принял председателя правления компании bp Хельге Лунда.

В ходе беседы было подчеркнуто, что компания bp заинтересована в будущих проектах в нефтегазовой и энергетической сферах в Азербайджане, обсуждены возможности нового инвестирования.

Учитывая глобальный энергетический переход, до внимания было доведено, что bp заинтересован и решительно настроен в сотрудничестве с партнерами в Азербайджане, в том числе, с SOCAR, осуществлении проектов возобновляемых источников энергии.

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