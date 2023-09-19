Россию ожидает 12-й пакет санкций Евросоюза

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Евросоюз в рамках готовящегося 12-го пакета санкций в отношении России может включить в него запрет на импорт алмазов из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Также, по данным агентства, группа стран ЕС планирует продвигать санкции против ядерного сектора России, ограничения в отношении сжиженного природного газа из РФ, а также российского IT-сектора.

До этого издание Soir, ссылаясь на источник в правительстве Бельгии, сообщило, что страны Евросоюза собираются ввести санкции на российские алмазы осенью текущего года. По словам источника, ограничительные меры могут ввести в октябре или ноябре. Согласно новым правилам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года. Обработанных бриллиантов этот запрет затронет позже и поэтапно.