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Захарова продолжает искажать названия топонимов в Карабахе

Захарова продолжает искажать названия топонимов в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приветствует перевозку гуманитарного груза армянам Карабаха.

«Российская сторона продолжает содействовать разрешению непростой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе на основе инициативы Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о параллельном разблокировании Лачинского и Агдамского маршрутов для гумперевозок.

18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии Российского миротворческого контингента и МИД России в регион одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов. Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных гуманитарных поставок в интересах местного населения.

Рассчитываем, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом (Ханкенди – ред.) и возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров на высшем уровне 2020-2022 годах по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе», – говорится в ее заявлении.

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