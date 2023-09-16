Чемпионат мира: в первый день в борьбу вступят четыре азербайджанца

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В столице Сербии Белграде в субботу стартует чемпионат мира по борьбе. В первый день соревнований в борьбу вступят четыре азербайджанских вольника.

Интигам Велизаде, выступающий в весовой категории 61 кг, на квалификационном этапе встретится с южнокорейским спортсменом Хьенсиком Сонгом.

Магомед-Башир Ханиев (70 кг) также начнет свое выступление с классификационного этапа. Его соперником станет казахстанец Санжар Досжанов.

Абубакр Абакаров (86 кг) в 1/16 финала сразится с канадцем Александром Муром.

Наконец, Георгий Мешвилдишвили (125 кг) поборется с болгарином Исламом Адизовым.

Отметим, что лицензионный турнир продлится до 24 сентября. В каждом олимпийском весе будет разыграно по 5 лицензий на летние Олимпийские игры «Париж-2024». Их получат финалисты, два бронзовых призера и победитель дуэли между борцами, проигравшими в матче за третье место.