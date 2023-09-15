Азербайджан экспортировал в 20 стран более 18 млн. тонн нефти в 2023 году

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В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Италию 7 554 094,95 т нефти на 4 696 999,48 тыс. долларов США. Таким образом, Италия заняла первое место в общем объеме экспорта нефти Азербайджана.

В отчете Государственного таможенного комитета отмечается, что второе место в общем объеме экспорта нефти Азербайджана (по стоимости и объему экспортированной нефти – ред.) занимает Израиль. За отчетный период в эту страну было экспортировано 1 820 121,26 т нефти на сумму 1 088 305,22 тыс. долларов.

В списке стран-экспортеров азербайджанской нефти на 3-ем месте находится Испания. В январе-августе в эту страну было экспортировано 1 114 184,47 т нефти на 700 578,65 тыс. долларов.

Всего за отчетный период Азербайджан экспортировал в 20 стран мира 18 506 042,46 т нефти на 11 234 779,76 тыс долларов.