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Госкомстат обнародовал масштабы дефицита госбюджета Азербайджана

Госкомстат обнародовал масштабы дефицита госбюджета Азербайджана

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-августе 2023 года по оперативным данным составил 218,5 млн манатов или 0,27% ВВП за отчетный период, говорится в сообщении Госкомстата.

В течение первых 7 месяцев 2023 года госбюджет исполнялся с профицитом.

По данным Минфина, доходы госбюджета за 8 месяцев составили 20 млрд 431,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2022 года на 1,2%), расходы – 20 млрд 649,7 млн манатов (рост на 13,8%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 8 месяцев составил 80 млрд 96,4 млн манатов.

Обновленный прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам – 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

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