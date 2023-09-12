На севере Москвы обнаружили два обезглавленных тела

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На севере Москвы обнаружили два обезглавленных трупа. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Первый труп увидел охранник парка Дружбы во время обхода. Голова убитого лежала в полуметре от тела. Мужчине на вид 25-30 лет, внешность азиатская. Следователи устанавливают личность погибшего.

Второе тело обнаружили в квартире дома на Фестивальной улице — в 800 метрах от первого. Убитым оказался врач-травматолог. Его обнаружила родственница. Мужчина перестал отвечать на звонки, и женщина приехала домой. У второго убитого также отрезана голова.

Ранее в Новой Москве обнаружили висящий на дереве мумифицированный труп мужчины. Тело находилось на высоте 5–10 метров, смерть мужчины наступила около двух-трёх лет назад.