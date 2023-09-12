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Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3,2%

Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3,2%

В январе-августе этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 20,2 млрд манатов, непродовольственных товаров на 15,5 млрд манатов, в общей сложности на 35,7 млрд манатов, сообщает  Госкомстат.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оборот розничной торговли вырос на 3,2% в реальном выражении, в том числе на 2,1% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 4,5% по непродовольственным товарам.

За 8 месяцев текущего года из средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 52,1% приходится на продукты питания, 4,4% – на напитки и табачные изделия, 12,7% – на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,4% – на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,8% – на электротовары и мебель, 2,3% – на фармацевтические и медицинские товары 1,1% было потрачено на приобретение оборудования, 17,2% – компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а также других непродовольственных товаров.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

По сравнению с январем-августом 2022 года оборот розничной торговли в этом году вырос на 2% по предприятиям в реальном выражении, на 3,8% по индивидуальным предпринимателям и на 3,1% по рынкам и ярмаркам.

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