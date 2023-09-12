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Баку расценивает открытие дороги Агдам-Ханкенди «как важное продвижение»

Баку расценивает открытие дороги Агдам-Ханкенди «как важное продвижение»

Касательно вопроса одновременного использования Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди, то, как отметил Азербайджан в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, Азербайджан дал согласие на одновременное использование этих двух дорог при посредничестве МККК. К сожалению, препятствием для реализации этого соглашения является так называемый режим, созданный Арменией в Карабахском регионе.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде в ответ на вопросы местных СМИ по вопросу пропуска груза, отправленного российским обществом Красного Креста по дороге Агдам-Ханкенди, а также одновременного открытия Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди.

«Еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов при посредничестве МККК параллельно дороге Агдам-Ханкенди, с соблюдением пограничных и таможенных процедур на Лачинском ППП», – подчеркнул пресс-секретарь.

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