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Коротченко озвучил главный вывод из итогов II Карабахской войны

Коротченко озвучил главный вывод из итогов II Карабахской войны

Главный вывод из итогов Второй Карабахской войны – резко возросшая роль БПЛА в современных военных конфликтах.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Мы могли бы уже в конце 2020 года договориться с президентом Турции Эрдоганом и заключить контракт на закупку всего объема выпуска «Байрактаров» в 2021 году, да и из наличия турецкой армии, обучить и подготовить российские кадры, и к началу «специальной военной операции» (здесь и далее закавычено Минвалом – прим.ред.) иметь «Байрактары» в ВС РФ в количестве порядка 100 единиц. Использовать их против ВСУ с самого начала «СВО», – отметил эксперт.

«Очень жаль, что этого не было сделано», – сетует Коротченко.

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