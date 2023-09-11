Армения сорвала работу трехсторонней рабочей группы по разблокировке транспортных сетей

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Армения своими провокациями сорвала переговоры трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций.

По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, «любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше».

По его словам, «следующая встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия».