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Армения сорвала работу трехсторонней рабочей группы по разблокировке транспортных сетей

Армения сорвала работу трехсторонней рабочей группы по разблокировке транспортных сетей

Армения своими провокациями сорвала переговоры трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций.

По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, «любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше».

По его словам, «следующая встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия».

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