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Столтенберг отреагировал на критику контрнаступления ВСУ (видео)

Столтенберг отреагировал на критику контрнаступления ВСУ (видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил скептикам, которые считают наступление ВСУ «слишком медленным», что военные решения принимаются не в Брюсселе, а на фронте. Об этом он сказал в выступлении перед депутатами Европарламента, сообщает Euronews.

Столтенберг заявил, что военные решения должны приниматься не в Брюсселе (где расположены штаб-квартиры НАТО и ЕС), а украинскими командирами, которые сражаются «на земле», и призвал критиков уважать результаты, которые показывает ВСУ.

«Нам стоит помнить, с чего все начиналось: если раньше российская армия считалась второй по силе в мире, то теперь она стала второй по силе в Украине. И это весьма впечатляет», – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что ему странно слышать от тех, кто говорил о падении Киева через 3 дня, жалобы о скорости контрнаступления.

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