ЕБРР продолжит поддержку азербайджанской экономики

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен продолжать поддерживать развитие экономики Азербайджана.

Об этом на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым заявил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

На встрече также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений с банком, реализуемых совместных проектах и возможностях расширения сотрудничества.

В ходе обсуждений были подчеркнуты успешные отношения Азербайджана с ЕБРР по различным направлениям, дана информация о социально-экономических приоритетах нашей страны

Было отмечено, что имеются широкие возможности для сотрудничества в направлении реализации поставленных целей развития.

В этом контексте с банком были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для реализации приоритетных проектов в области «зеленой» экономики, энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной энергетики, развития частного сектора, инфраструктуры и других направлениях.

Ю.Ригтеринк отметил плодотворное сотрудничество банка с нашей страной и отметил, что экономический потенциал Азербайджана создал благоприятную почву для расширения связей.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии отношений Азербайджан-ЕБРР, реализуемых совместных проектах и возможностях расширения сотрудничества.