Мелконян: Баку показывает мастер-класс

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Азербайджан показывает мастер-класс того, как надо создавать союзников и систематично работать с ними. Об этом заявил армянский политолог, востоковед Сергей Мелконян.

«Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел следующие встречи:

1. С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний встречался с Алиевым в далеком 2016 г.

2. С главой Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.

3. С генеральным директором МИД этой страны Роненом Леви.

А с кем провели встречи армянские официальные лица? Вместо этого Армения предпочитает регулярные «выяснения отношений» или вовсе игнорирует шаги потенциальных союзников», – написал он в своем Telegram-канале.