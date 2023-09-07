Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления |
Осознав серьезность ситуации, в Армении заявили о незаинтересованности в военной эскалации |
Гаджиев: Азербайджанская сторона предлагает мир Армении (видео) |
Баку выдворил армян, оскорбивших флаг Азербайджана |
Алиев назвал приоритет внешней политики Азербайджана |
Ильхам Алиев создает ЗАО «Оборонно-промышленный холдинг Azərsilah» |
Константин Калачев: Азербайджан своего добьется чуть раньше или чуть позже |
Скандал между Москвой и Ереваном продолжается. МИД России сделал новое заявление |
Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана |
Главное Мнения

Мелконян: Баку показывает мастер-класс

Мелконян: Баку показывает мастер-класс

Азербайджан показывает мастер-класс того, как надо создавать союзников и систематично работать с ними. Об этом заявил армянский политолог, востоковед Сергей Мелконян.

«Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел следующие встречи:

1. С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний встречался с Алиевым в далеком 2016 г.
2. С главой Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.
3. С генеральным директором МИД этой страны Роненом Леви.

А с кем провели встречи армянские официальные лица? Вместо этого Армения предпочитает регулярные «выяснения отношений» или вовсе игнорирует шаги потенциальных союзников», – написал он в своем Telegram-канале.

Теги:
Из этой рубрики
Мелконян: Баку показывает мастер-класс
Мнения

Мелконян: Баку показывает мастер-класс

2023/09/07, 16:46
Ереванское эхо будапештского интервью
Мнения

Ереванское эхо будапештского интервью

2023/09/07, 16:27
Ильгар Велизаде: Парадокс в том, что тактическим союзником России выступает Азербайджан, а противником - Армения
Мнения

Ильгар Велизаде: Парадокс в том, что тактическим союзником России выступает Азербайджан, а противником – Армения

2023/09/07, 15:04
Разведка США оценила шансы ВСУ прорвать российскую оборону до конца года
Мнения

Разведка США оценила шансы ВСУ прорвать российскую оборону до конца года

2023/09/07, 14:32
Константин Калачев: Азербайджан своего добьется чуть раньше или чуть позже
Мнения

Константин Калачев: Азербайджан своего добьется чуть раньше или чуть позже

2023/09/07, 11:37
Украинский эксперт: Армяне четко оценили отсутствие перспектив в ОДКБ
Мнения

Украинский эксперт: Армяне четко оценили отсутствие перспектив в ОДКБ

2023/09/07, 00:45
Ереванцы признают принадлежность Карабаха Азербайджану (видео)
Мнения

Ереванцы признают принадлежность Карабаха Азербайджану (видео)

2023/09/06, 23:41
Спикер парламента Армении назвал Захарову «какой-то секретаршей»
Мнения

Спикер парламента Армении назвал Захарову «какой-то секретаршей»

2023/09/06, 18:59
Багдасарян разоблачил Затулина (видео)
Мнения

Багдасарян разоблачил Затулина (видео)

2023/09/06, 18:05