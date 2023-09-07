Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии |
Ереванцы признают принадлежность Карабаха Азербайджану (видео) |
Марков: Предательство Пашиняна должно быть наказано. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань |
Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список) |
Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото) |
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района |
Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна |
Армянское лицемерие бьёт рекорды |
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях на дороге Агдам-Ханкенди |
Главное Спорт

Ильгар Мамедов исключил участие российских фехтовальщиков в Олимпиаде

Ильгар Мамедов исключил участие российских фехтовальщиков в Олимпиаде

Российские фехтовальщики больше не смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», – сказал Мамедов, которого цитирует ТАСС.

Ильгар Мамедов родился в Баку в 1965 году, в 1987-м он окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, в 2008 году – Дипломатическую академию МИД России. Спортсмен участвовал в четырех Олимпиадах, в двух из которых – в Сеуле в 1988 году и в Атланте в 1996 году – становился обладателем золотых командных наград, в 1989 году он выиграл командное золото чемпионата мира в Денвере.

Теги:
Из этой рубрики
Ильгар Мамедов исключил участие российских фехтовальщиков в Олимпиаде
Спорт

Ильгар Мамедов исключил участие российских фехтовальщиков в Олимпиаде

2023/09/07, 00:27
Аргентинский форвард стал игроком «Нефтчи»
Спорт

Аргентинский форвард стал игроком «Нефтчи»

2023/09/06, 22:45
Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане
Спорт

Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане

2023/09/06, 19:15
WADA пригрозило Франции запретом на проведение спортивных соревнований
Спорт

WADA пригрозило Франции запретом на проведение спортивных соревнований

2023/09/06, 11:08
Конор Макгрегор стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу (фото)
Спорт

Конор Макгрегор стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу (фото)

2023/09/06, 01:00
Турецкие волейболистки выиграли чемпионат Европы
Спорт

Турецкие волейболистки выиграли чемпионат Европы

2023/09/04, 00:45
Азербайджанских футболистов ждут матчи против сборной Турции
Спорт

Азербайджанских футболистов ждут матчи против сборной Турции

2023/09/03, 23:37
Азербайджанская легкоатлетка финишировала второй на соревнованиях в Турции
Спорт

Азербайджанская легкоатлетка финишировала второй на соревнованиях в Турции

2023/09/03, 13:06
На счету Роналду уже 850 голов (видео)
Спорт

На счету Роналду уже 850 голов (видео)

2023/09/03, 10:41