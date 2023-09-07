Ильгар Мамедов исключил участие российских фехтовальщиков в Олимпиаде

68 Просмотров

Российские фехтовальщики больше не смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», – сказал Мамедов, которого цитирует ТАСС.

Ильгар Мамедов родился в Баку в 1965 году, в 1987-м он окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, в 2008 году – Дипломатическую академию МИД России. Спортсмен участвовал в четырех Олимпиадах, в двух из которых – в Сеуле в 1988 году и в Атланте в 1996 году – становился обладателем золотых командных наград, в 1989 году он выиграл командное золото чемпионата мира в Денвере.