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Армянское лицемерие бьёт рекорды

Армянское лицемерие бьёт рекорды

Супруга Никола Пашиняна Анна Акопян в очередной раз «пробила дно». Как сообщает «Минвал», она посетила в Киеве Мемориал «Детей-мучеников», где почтила память детей, погибших в результате российской агрессии, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

Возможность покрасоваться перед камерами и попасть в фокус использовала сполна. И даже умудрилась сочинить такую запись в «Фейсбуке», чтобы не осуждать Кремль: «Как я отмечала в своем выступлении на Саммите «Женщины-политические лидеры 2023» в Брюсселе в июне этого года, с 24 февраля 2022 года по настоящее время в Украине погибло около 500 детей. Сегодня мы узнали, что самому младшему из них было 2 дня, самому старшему 17 лет. Дети, погибшие в войнах — это наш провал, всех нас, взрослых. Большой, непростительный, непоправимый, невосполнимый провал».

Не будем напоминать госпоже Акопян ее соучастие в милитаристской истерии накануне 44-дневной войны. Не станем спрашивать, что она думает по поводу гибели детей в результате ракетных ударов по азербайджанским городам, которые наносились по приказу ее супруга — верховного главнокомандующего ВС Армении. Напомним о другом.

Армения является прямой соучастницей российской агрессии против Украины. Именно через Армению в обход санкций в Россию доставляются многие товары, прежде всего электронные комплектующие, столь необходимые для работы ВПК. То есть производства оружия, из которого потом российская армия стреляет по Украине. В том числе и по детям.

Более того, еще в начале войны Армения передала России четыре многоцелевых самолета-истребителя Су-30СМ. Комментируя этот шаг официального Еревана, мэр украинского Мелитополя Иван Федоров в интервью Minval заявил: «Ну это означает, что Армения на сегодняшний день поддерживает войну — и в мире, и в Украине. И если это правда, это означает, что на руках у высшего политического руководства Армении будет кровь наших детей. И это все должны четко понимать».

И вряд ли Анна Акопян была не в курсе — особенно если учесть ее стремление участвовать в принятии решений и управлении государством.

А теперь Анна Акопян, с протокольными цветочками, стоит у памятника детям, убитым в Украине при соучастии Армении. И не краснеет.

И тем удивительнее, что ее появление у этого мемориала вызвало восторг некоторых СМИ в самой Украине. Где по штату должны были быть осведомлены, благодаря соучастию какой страны Россия получает сегодня электронику для ракет. И это уже не тот случай, когда можно говорить о «мнении» или «позиции».

Просто потому, что морально-этических красных линий никто не отменял. Политической ответственности, кстати говоря, тоже.

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