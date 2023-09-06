Украинская разведка сделала сенсационное заявление в связи с Пригожиным |
СГБ предупредила пользователей соцсетей, снимающих военную технику |
Песков заявил, что решение Пашиняна вызывает настороженность у Кремля |
Макрон посетит Ереван и Баку в выходные, утверждают СМИ |
Хикмет Гаджиев заявил, что Армения превратилась в Сирию и направил месседж крупным державам |
Нож в спину России: Армения анонсировала совместные с США военные учения |
Хикмет Гаджиев: Примирение Азербайджана и Армении возможно, если армяне принесут извинения за совершенные зверства |
Калачев: Смена командующего РМК ничего не изменит (видео) |
Эксперт: Армении надо засунуть подальше свою гордость и мириться с азербайджанцами и турками (видео) |
Главное Экономика

Микаил Джаббаров обсудил членство Азербайджана в ICIEC

Микаил Джаббаров обсудил членство Азербайджана в ICIEC

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) вопросы предоставления страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирования торговли и инвестиций, и реализацию совместных проектов.

Об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети «Х».

«Провели переговоры с генеральным директором ICIEC Усамой Кайси. Обсудили членство Азербайджана в ICIEC и важные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, в том числе предоставление страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирование торговли и инвестиций, реализацию совместных проектов», – отметил министр.

Теги:
Из этой рубрики
Микаил Джаббаров обсудил членство Азербайджана в ICIEC
Экономика

Микаил Джаббаров обсудил членство Азербайджана в ICIEC

2023/09/06, 15:27
Мамедов: Азербайджан - одна из основных стран, вносящих вклад в реализацию Среднего коридора
Экономика

Мамедов: Азербайджан – одна из основных стран, вносящих вклад в реализацию Среднего коридора

2023/09/04, 23:39
Байрамов: Зангезурский коридор может улучшить связи в пределах Среднего (фото)
Экономика

Байрамов: Зангезурский коридор может улучшить связи в пределах Среднего (фото)

2023/09/04, 22:33
Баку и Будапешт обсудили развитие отношений в ряде областей (фото)
Экономика

Баку и Будапешт обсудили развитие отношений в ряде областей (фото)

2023/09/04, 22:18
Джаббаров провел в Китае переговоры
Экономика

Джаббаров провел в Китае переговоры

2023/09/04, 21:46
Сийярто о контактах с Баку: ЕС не вправе указывать, где нам покупать газ
Экономика

Сийярто о контактах с Баку: ЕС не вправе указывать, где нам покупать газ

2023/09/04, 20:21
Байрамов: Азербайджан является надежным партнером ряда европейских стран
Экономика

Байрамов: Азербайджан является надежным партнером ряда европейских стран

2023/09/04, 18:41
Венгрия намерена купить миллиард кубометров азербайджанского газа
Экономика

Венгрия намерена купить миллиард кубометров азербайджанского газа

2023/09/04, 18:01
Годовая инфляция в Турции ускорилась в августе
Экономика

Годовая инфляция в Турции ускорилась в августе

2023/09/04, 12:25