Микаил Джаббаров обсудил членство Азербайджана в ICIEC

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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) вопросы предоставления страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирования торговли и инвестиций, и реализацию совместных проектов.

Об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети «Х».

«Провели переговоры с генеральным директором ICIEC Усамой Кайси. Обсудили членство Азербайджана в ICIEC и важные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, в том числе предоставление страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирование торговли и инвестиций, реализацию совместных проектов», – отметил министр.