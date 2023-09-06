The Guardian: Ким потребует от Путина невероятно высокую цену

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После нескольких лет поддержки санкций ООН, направленных против программы ядерного оружия Северной Кореи, Россия теперь обращается к своему соседу за помощью. Война на Украине заставила Кремль пересмотреть свои отношения с Пхеньяном, поскольку он стремится получить оружие для замены своих истощенных запасов.

Возможная встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына позднее в этом месяце в городе Владивостоке на востоке России добавит геополитическое содержание к символическому совпадению умов, которое развернулось между лидерами государств-изгоев за 18 месяцев боевых действий в Украине, пишет The Guardian.

Поскольку Россия быстро израсходовала свои боеприпасы, Путин, как ожидается, будет опираться на недавние дипломатические обмены на высоком уровне, включая визит его министра обороны Сергея Шойгу, чтобы обеспечить поставки северокорейских артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

Взамен Северная Корея надеется получить ценную иностранную валюту для продолжения финансирования разработки межконтинентальных баллистических ракет – ее козырной карты в стремлении добиться уступок и признания в качестве законного ядерного государства со стороны США.