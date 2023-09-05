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Так кому же помогает Армения?

Так кому же помогает Армения?

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, армянская служба радио «Свобода» распространила «сенсационную» новость.

Супруга премьер-министра Армении — страны, помогающей России в обходе санкций — Анна Акопян намерена принять участие в Третьем Саммите первых леди и джентльменов в Киеве. И самое главное, сообщается, что во время визита Акопян привезет с собой гуманитарную помощь. Сослались при этом на свои источники в правительстве.

Намеренно не станем задавать вопросы, на самом ли деле Анна Акопян повезет гуманитарную помощь или только собирается. Воздержимся от вопросов по поводу реальных объемов этой помощи. Не будем даже интересоваться, привезет она гуманитарную помощь Украине или армянской общине Украины. Спросим другое. Не кажется ли госпоже Акопян странным, что о гуманитарной помощи здесь вспомнили несколько поздновато — через ПОЛТОРА ГОДА после начала войны? И самое главное, уверены ли в Ереване, что этот разовый жест перечеркнет все то, что наворотили Армения на украинском треке накануне? Если кто забыл: Армения неоднократно голосовала в ООН против территориальной целостности Украины. Отказалась подписывать «украинский» пункт итоговой декларации «Саммита за демократию» в США, куда ее весьма опрометчиво пригласили. Установила близкие связи с созданными Россией «органами власти» в оккупированном Крыму. Уже после начала нынешней войны Россия использовала и использует Армению как один из главных «коридоров» для обхода санкций. И самое главное, Армения, если кто забыл, отправляла на помощь России свои военные самолеты.

И вот теперь Никол Пашинян решил сделать хитрый ход и пообещать Украине гуманитарную помощь, — но как бы от имени своей супруги. И рассчитывает при этом, что в глазах западных политиков он таким образом отмоется от своей прежней поддержки Кремля, а если «ну-ну-ну» скажут в Москве — в заход пойдет «это не я, это моя супруга, и вообще неофициально».

И самое главное, на Баграмяна 26 рассчитывают, что эти маневры известной точкой меж двух стульев сработают.

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