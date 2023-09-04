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Джаббаров провел в Китае переговоры

Джаббаров провел в Китае переговоры

Азербайджан и Китай обладают большим потенциалом для сотрудничества в сферах энергетики, высоких технологий, электронной торговли и в производстве, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе визита в Китай провел встречу с заместителем министра коммерции КНР Линем Цзи. В ходе встречи было отмечено, что две страны активно сотрудничают в рамках различных международных организаций. КНР является одним из основных партнеров Азербайджана, между двумя странами стабильно развивается торговое, инвестиционное и транспортно-транзитное сотрудничество.

«Цель сторон – довести торгово-экономические отношения до уровня политических. Вместе с тем, помимо таких областей, как альтернативная и возобновляемая энергетика, высокие технологии, цифровая экономика, производство и электронная коммерция между двумя странами существует большой потенциал и перспективы для совместной деятельности между SOCAR и компаниями, работающими в энергетическом секторе Китая. Также китайские инвесторы могут воспользоваться транспортно-логистическими возможностями свободной экономической зоны «Аляты»», -говорится в информации.

Цзи отметил, что с начала 2022 года онлайн-торговый дом Азербайджана начал работать на известной платформе электронной коммерции Китая JD.com. Представление азербайджанской продукции на этой платформе будет иметь большое значение для продвижения азербайджанской продукции среди китайских потребителей.

«Стороны также обменялись мнениями о существующих возможностях, усилении сотрудничества в сфере инвестиций и продвижении взаимной деятельности в рамках инфраструктурных проектов для укрепления двусторонних экономических связей», – говорится в информации.

На встрече Джаббарова с заместителем министра промышленности и информационных технологий КНР Синем Гобинем состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии инвестиционных отношений между Азербайджаном и Китаем в сфере промышленности, а также о потенциальных мерах, которые могут быть реализованы для расширения взаимовыгодного сотрудничества в указанной сфере.

«Подчеркивалось, что существует потенциал для реализации совместных проектов в таких сферах, как судостроение, возобновляемой энергетики, в том числе локализация производства ветровой и солнечной энергии, строительство городской инфраструктуры, и работа в этом направлении продолжается. Кроме того, учитывая важность модернизации отраслей и передовой опыт Китая в этой сфере, существуют широкие возможности для реализации совместных проектов и обмена взаимным опытом в этих сферах», – отмечается в сообщении.

На встрече были обсуждены вопросы применения технологий Четвертой промышленной революции, возможности сотрудничества в сфере цифровизации экономики и другие потенциальные проекты.

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