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Гела Васадзе: Запад недоволен политикой Грузии

Гела Васадзе: Запад недоволен политикой Грузии

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента действующего президента страны Саломе Зурабишвили. Процедура импичмента будет инициирована на заседании парламентского большинства в понедельник. Причиной стали несогласованные с правительством зарубежные визиты Зурабишвили.

Комментируя произошедшее Minval.az, грузинский политолог Гела Васадзе отметил, что импичмент Саломе Зурабишвили — политический акт.

«Это связано с тем, что она сейчас спасает свою политическую репутацию. Когда ее назначали, она должна была стать юристом «грузинской мечты» в переговорах с Западом, а сейчас это уже далеко не так. Сейчас она спасает свою политическую репутацию, потому что не хочет быть замешана в той политике, которую «мечта» проводит. Я не думаю, что импичмент будет», – отметил политолог.

Эксперт также добавил, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили тесно связана с политическими кругами Франции, «но это не означает, что ей диктуют из Парижа».

Аналитик также отметил, что данный процесс не приведет ни к каким последствиям, скорее, это «бои местного значения», но не больше.

«Это просто политический демарш и говорить о том, что это каким-то образом поменяет политическую архитектуру в Грузии, не приходится. Ничего не поменяется», – считает эксперт.

Касаясь вопроса о том, как этим обстоятельством может воспользоваться грузинская оппозиция, Васадзе заявил, что оппозиция никак не может этим воспользоваться, потому что она не в состоянии вообще что-либо сделать.

«Сейчас сама оппозиция в кризисе и внутри партии идут противостояния, нет явного лидера среди оппозиционеров. В настоящее время уровень их поддержки среди грузинского общества составляет примерно 10-15%», – добавил он.

Аналитик, комментируя визит премьер-министра Грузии в Китай, сказал, что вектор внешней политики Грузии поменялся, просто идут торги с Западом и сближение с Китаем входит в эту концепцию.

«Власти Грузии не поддерживают Россию, а делают деньги на ней – это разные вещи. Грузия не помогает России обходить санкции, а помогает с параллельным импортом, что не наказуемо, но скверно. Поэтому и отношения между Киевом и Тбилиси достаточно сложные, а это проецировалось на отношения Грузии с ЕС и США. Запад недоволен этой политикой Грузии. Что же касается заявки на членство в ЕС, то мы станем кандидатом, но нам выдвинут очень жесткие условия из 12 пунктов», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев 

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