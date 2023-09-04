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ISW: Украинские войска достигли успехов на двух направлениях

ISW: Украинские войска достигли успехов на двух направлениях

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия и 3 сентября продвинулись в районе Бахмута и на Западе Запорожской области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентировали, что накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области). Также спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли определенных успехов в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова, Запорожская область). Продвижение на юге признают и российские источники.

«Несколько российских источников утверждали, что украинские силы продолжают действовать на левом (восточном) берегу Днепра в оккупированной Херсонской области. В целом надежные российские «военкоры» с 30 августа постоянно заявляли, что украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра северо-западнее Подстепного и в районе Антоновского моста. Один «военкор» утверждал, что украинские силы смогли перебросить снабжение и личный состав на позиции на левом берегу в течение последней недели. Другой заявил, что подразделения мобилизованных и добровольцев держат оборону на Херсонском направлении после того, как в Запорожскую область отошли неизвестные части ВДВ. Предположительно, он имеет в виду подразделения 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ, которые, как отмечала ISW, перебрасывали с Херсонского направления в район Работиного Запорожской области в конце августа», – отмечают аналитики.

В то же время в ISW констатируют, что у украинских сил есть успехи на Бахмутском направлении, и это подтверждают независимые источники.

«Геолокационные кадры, опубликованные 2 и 3 сентября, показывают, что украинские силы контролируют юг Клещиевки (Бахмутский район Донецкой области)», – говорится в отчете.

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