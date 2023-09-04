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Турецкие волейболистки выиграли чемпионат Европы

Турецкие волейболистки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная Турции обыграла команду Сербии в финальном матче чемпионата Европы по волейболу и впервые стала победителем турнира. Встреча прошла в Брюсселе.

Игра завершилась со счетом 3-2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13) в пользу турецкой команды. Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов, которая в матче за третье место обыграла итальянок – 3-0 (25:23, 28:26, 25:20), сообщает ТАСС.

Чемпионат Европы проходил в Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. В турнире принимали участие 24 сборные.

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