Завершился визит представителей ОИС в Физули (обновлено, фото) |
В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди |
Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма |
Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео) |
Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон |
Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку |
Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Армяне обстреляли наши позиции на двух направлениях |
Парижская полиция силой разогнала армян перед посольством Азербайджана (видео) |
Главное Мнения

Эксперт: Украинские удары нервируют российских олигархов

Эксперт: Украинские удары нервируют российских олигархов

Участившиеся атаки дронами на военные объекты на территории России, а также взрывы в Москве влияют на сознание российской политической «элиты». В отличие от рядовых россиян, которые пока отстраненно наблюдают за происходящим, олигархи понимают: наряду с военными объектами они также являются мишенью для украинских атак.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал российский правозащитник Марк Фейгин. «Элита по этому поводу определенно нервничает», – заметил он.

«Рядовой обыватель не чувствует этого, он отрешен от всего. Он фаталист. Но когда дрон прилетает на Рублевку или в «Москва-Сити», элиты это примеряют на себя. Потому что рано или поздно он может долететь, может быть более меткое попадание», – подчеркнул правозащитник.

По его оценкам, эти единичные, избирательные удары по столице России или другим городам РФ для рядовых россиян менее чувствительны, чем удары по Крымскому мосту. «Для обывателя он ближе, чем военный объект, он по нему ездит. Военные объекты от него совсем далеко», – пояснил Фейгин.

«Но на сознание российской «элиты» это, безусловно, влияет. Они понимают, что наряду с военными объектами они являются мишенью», – заметил он.

Как допустил правозащитник, в сложившейся ситуации «элиты» в России заинтересованы в затягивании войны против Украины, как минимум, до президентских выборов в США, на которых может победить пророссийский кандидат. «Наверное, это внушает надежду на то, что надо чуть-чуть потерпеть, чуть-чуть подождать, и Запад дрогнет», – сказал Фейгин.

Теги:
Из этой рубрики
Ачикгюль: Верю, что все исламские страны помогут Азербайджану
Мнения

Ачикгюль: Верю, что все исламские страны помогут Азербайджану

2023/09/03, 16:59
Политтехнолог: Кадыров перестраховался, чтобы не повторить судьбу Пригожина
Мнения

Политтехнолог: Кадыров перестраховался, чтобы не повторить судьбу Пригожина

2023/09/03, 15:08
Эксперт: Украинские удары нервируют российских олигархов
Мнения

Эксперт: Украинские удары нервируют российских олигархов

2023/09/03, 13:51
Фархад Мамедов: Надо готовиться к эскалации конфликта
Мнения

Фархад Мамедов: Надо готовиться к эскалации конфликта

2023/09/02, 10:17
"Что вы потеряли на Южном Кавказе?" Погосян обратился к Лаврову (видео)
Мнения

«Что вы потеряли на Южном Кавказе?» Погосян обратился к Лаврову (видео)

2023/09/01, 21:49
Погосян: Число раненых возрастет, но нельзя публиковать наши потери (видео)
Мнения

Погосян: Число раненых возрастет, но нельзя публиковать наши потери (видео)

2023/09/01, 18:36
Эксперт раскрыл хитрость Генштаба ВСУ и главкома Залужного
Мнения

Эксперт раскрыл хитрость Генштаба ВСУ и главкома Залужного

2023/09/01, 13:11
Эксперт: Совершенно неважно, жив ли Пригожин или нет
Мнения

Эксперт: Совершенно неважно, жив ли Пригожин или нет

2023/09/01, 00:24
Коротченко: Фатальная ошибка Пашиняна и его команды - показывать России зубы
Мнения

Коротченко: Фатальная ошибка Пашиняна и его команды – показывать России зубы

2023/08/31, 23:51