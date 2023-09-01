Токаев призвал объединить усилия с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Китаем

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отводит Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) важную роль в укреплении транзитного потенциала страны.

«В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией», – заметил Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в пятницу.

Вместе с тем, по его словам, предстоит построить новый «сухой порт» на переходе «Бахты», ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль ТМТМ.

«Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших соседей по Центральной и Южной Азии», – цитирует «Интерфакс» Токаева.