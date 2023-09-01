Делегация Азербайджана находится с визитом в Китае

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Делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, в рамках визита в Китайскую Народную Республику провела ряд встреч.

На встрече с председателем Национальной комиссии по развитию и реформам Китайской Народной Республики Чжэнем Шаньцзе выражено удовлетворение развитием связей по различным направлениям, обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области ИКТ, торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, инвестиционной, гуманитарной, туристической и других сферах.

Отмечено, что политическая воля и дружба глав государств Президента Ильхама Алиева и Председателя Си Цзиньпина являются основной движущей силой развития двухстороннего сотрудничества. Отношения на высоком уровне, установившиеся между двумя странами, создают большие возможности для укрепления экономического партнерства.

На встрече была предоставлена информация о мерах по обеспечению устойчивого развития Азербайджана, подчеркнута особая значимость применения зеленых и умных концепций в рамках «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030», а также работах по реинтеграции, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях. Создание благоприятной среды для трансформации государственного сектора, улучшения качества экосистем, устойчивого развития бизнеса и человеческого капитала, широкого внедрения цифровой экономики и инноваций также являются одними из приоритетных направлений «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы». Все это создает благоприятную почву для интенсификации сотрудничества с международными партнерами, в том числе с Китаем.

Стороны обсудили работы, реализуемые на основе значимых соглашений, достигнутых в рамках 22-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. В рамках встречи обсуждалось текущее состояние инвестиционных связей, в том числе потенциальные шаги для расширения эффективного сотрудничества, активная позиция Азербайджана по инициативе «Один пояс – один путь», перспективы сотрудничества для эффективного использования Среднего коридора.

В рамках встречи подписано «Рамочное соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной Республики о производственных мощностях и укреплении инвестиционного сотрудничества». Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжэн Шаньцзе. Рамочное соглашение предусматривает сотрудничество в различных сферах экономики, в том числе в области наукоемкой промышленности и инноваций, а также применения технологий Четвертой промышленной революции.

В ходе встречи с президентом и председателем Совета директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) Цзинем Лицюнем подчеркнута значимость начавшегося в 2016 году успешного сотрудничества. Особо отмечена деятельность банка в сфере обеспечения зеленого и устойчивого будущего, а также его поддержка в формировании сильных экономик стран-членов AIIB. Подчеркнуто, что реализуемые совместно с банком проекты вносят значимый вклад в превращение являющегося надежным поставщиком энергии Азербайджана в региональный хаб

Стороны обсудили вопросы, связанные с Южным газовым коридором, транспортно-транзитными и логистическими проектами, в том числе Бакинским международным морским торговым портом, судостроением и железнодорожной инфраструктурой, а также возможности совместного сотрудничества в рамках азербайджанского сегмента Среднего коридора.

На встрече также обсуждены основные направления потенциального сотрудничества, приоритеты деятельности банка в Азербайджане, в том числе перспективные проекты по развитию зеленой энергетики и инфраструктуры.