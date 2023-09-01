Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем

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Министерство экономики Азербайджана и Национальная комиссия по развитию и реформам Китая подписали рамочное соглашение об усилении производственных мощностей и инвестиционного сотрудничества.

Об этом на своей странице в социальной сети «X» написал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что соглашение было подписано на встрече с председателем Национальной комиссии Китая по развитию и реформам Чжуном Шаньцзе. По его словам, реализация соглашения будет способствовать укреплению двусторонних экономических связей и укреплению сотрудничества в инвестиционной сфере.

«На встрече с Шаньцзе мы поделились мнениями об инициативах, реализуемых в направлении развития азербайджано-китайских экономических отношений, участии нашей страны в проекте “Один пояс, один путь”, поощрении взаимных инвестиций и укреплении сотрудничества», – сказал М.Джаббаров.