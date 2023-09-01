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Главное Экономика

Ставрополье хочет открыть представительство в Азербайджане

Ставрополье хочет открыть представительство в Азербайджане

Ставропольский край рассматривает вопрос открытия представительства в Азербайджане во втором полугодии 2024 года. Об этом заявил министр экономического развития Ставропольского края РФ Денис Полюбин.

«Есть такая задача от губернатора. Рассчитываем, что во втором полугодии 2024 года в Азербайджане появится представительство Ставропольского края, цель которого – продвижение продукции региона», – приводит «Спутник» его слова.

Помимо этого, министр пригласил АР открыть представительство в Ставропольском крае РФ, так как это послужит росту товарооборота.

По словам торгового представителя РФ в Азербайджане Руслана Мирсаяпова, который также принял участие в мероприятии, после открытия представительства Ставропольского края в Баку, он станет третьим субъектом РФ в Азербайджане, осуществившим этот шаг.

«У нас активно работают представительства Татарстана и Дагестана. Благодаря наличию таких точек увеличивается количество взаимных инвестиционных проектов и повышается товарооборот», – отметил Мирсаяпов.

Говоря о взаимных расчетах по коммерческим контрактам, торгпред РФ также рассказал, что в товарообороте между Азербайджаном и Россией еще и до санкционных ограничений использовались национальные валюты, в особенности российский рубль.

«Покупателям российской продукции удобно заключать контракт в рублях и проводить оплату, минуя необходимость использования международной системы SWIFT. Более того, в Азербайджане существует банк с российским капиталом, и в России – банк с азербайджанским капиталом, что облегчает вопрос расчетов», – рассказал Мирсаяпов.

Кроме того, отметил он, в вопросе логистики тоже можно минимизировать расходы и время транспортировки, так как есть логистические комплексы, которые готовы обрабатывать достаточно большие объемы перевалки грузов.

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