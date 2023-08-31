Завтра в Баку будет 30 градусов тепла

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 20-24°, днем – 27-30° тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 60-65%, днем – 40-45%.

В районах Азербайджана погода также ожидается без осадков, за исключением горной местности, где ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром – местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 30-34° тепла, в горах ночью – 9-14° тепла, днем – 14-19° тепла.