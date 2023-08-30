Эрдоган анонсировал сроки выпуска истребителя KAAN

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Истребитель KAAN будет готов к полету к концу 2023 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом в своей речи в военной академии в Анкаре.

Также по словам лидера государства, которые приводит TurkicWorld, Турция в скором времени станет экспортером систем ПВО.

«Скоро мы будем продавать свои системы ПВО тем, кто отказывался продавать нам их под разными предлогами», – добавил он.

Отметим, что Азербайджан является одним из участников проекта разработки истребителя пятого поколения, который, по словам турецкого лидера, превзойдет американский F-35 по тактико-техническим характеристикам.