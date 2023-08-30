Эксперты АОКП готовы оценить уровень потребностей карабахских армян

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«Мы можем провести оценку состояния и потребностей армянского населения, проживающего в карабахской экономической зоне».

Об этом заявил в Агдаме председатель Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (АОКП), депутат Новруз Аслан, которого цитирует АПА.

«Если будет обеспечен доступ на нашу территорию, эта оценка может быть проведена специалистами Азербайджанского Общества Красного Полумесяца. Я сам могу провести эту оценку. Мы можем привлечь к этой работе наших партнеров, зарубежных экспертов. Я не вижу здесь никаких проблем», – отметил Новруз Аслан.