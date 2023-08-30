Сепаратисты заблокировали выезд грузовиков РМК в Агдам (видео) |
Посол Турции: Мы до конца будем рядом с Азербайджаном |
Азербайджанская армия адаптируется к модели ВС Турции |
Эксперты АОКП готовы оценить уровень потребностей карабахских армян |
Представители дипкорпуса отправятся на дорогу Агдам-Ханкенди |
Обращение иностранных НПО в связи с пропавшими без вести азербайджанцами |
Подоляк: Война все больше перемещается на территорию России (видео) |
Русская община Азербайджана отреагировала на вопли из Ханкенди |
Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны |
Главное Общество

Новруз Аслан: Поможем карабахским армянам и завтра, и послезавтра

Новруз Аслан: Поможем карабахским армянам и завтра, и послезавтра

Мы можем отправить помощь жителям армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра.

С данным заявлением выступил глава Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан.

Он отметил, что у Общества Красного Полумесяца имеются для этого достаточные возможности.

«Наша главная цель в отправке двух гуманитарных колонн заключалась в том, чтобы посмотреть, как обстоят дела и какие события здесь происходят. Пока дела идут неплохо. Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра. Должны быть проведены соответствующие переговоры и определены потребности», – сказал Новруз Аслан.

«Наши партнеры могли бы спросить, почему Общество Красного полумесяца «опоздало»? Мы должны определить, существует ли там какая-либо проблема. Однако я не считаю, что в местах проживания армян в Карабахе, происходит какая-то катастрофа. Это моя субъективная позиция. Но есть определенные заключения наших партнеров. Основываясь на них, мы также решили отреагировать, чтобы показать, что есть определенная обеспокоенность и что мы хотим мира», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Эксперты АОКП готовы оценить уровень потребностей карабахских армян
Общество

Эксперты АОКП готовы оценить уровень потребностей карабахских армян

2023/08/30, 20:15
Представители дипкорпуса отправятся на дорогу Агдам-Ханкенди
Общество

Представители дипкорпуса отправятся на дорогу Агдам-Ханкенди

2023/08/30, 20:10
Обращение иностранных НПО в связи с пропавшими без вести азербайджанцами
Общество

Обращение иностранных НПО в связи с пропавшими без вести азербайджанцами

2023/08/30, 19:36
Новруз Аслан: Поможем карабахским армянам и завтра, и послезавтра
Общество

Новруз Аслан: Поможем карабахским армянам и завтра, и послезавтра

2023/08/30, 19:24
Русская община Азербайджана отреагировала на вопли из Ханкенди
Общество

Русская община Азербайджана отреагировала на вопли из Ханкенди

2023/08/30, 19:03
Сотрудники АЖД устранили последствия стихии на участке Баладжары-Ялама (видео)
Общество

Сотрудники АЖД устранили последствия стихии на участке Баладжары-Ялама (видео)

2023/08/30, 18:33
Германия выслала 14 граждан Азербайджана
Общество

Германия выслала 14 граждан Азербайджана

2023/08/30, 18:02
США передали Азербайджану еще 5 собак-саперов
Общество

США передали Азербайджану еще 5 собак-саперов

2023/08/30, 17:22
Байрактар анонсировал проведение фестиваля TEKNOFEST в Баку
Общество

Байрактар анонсировал проведение фестиваля TEKNOFEST в Баку

2023/08/30, 17:13