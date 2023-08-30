Новруз Аслан: Поможем карабахским армянам и завтра, и послезавтра

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Мы можем отправить помощь жителям армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра.

С данным заявлением выступил глава Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан.

Он отметил, что у Общества Красного Полумесяца имеются для этого достаточные возможности.

«Наша главная цель в отправке двух гуманитарных колонн заключалась в том, чтобы посмотреть, как обстоят дела и какие события здесь происходят. Пока дела идут неплохо. Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра. Должны быть проведены соответствующие переговоры и определены потребности», – сказал Новруз Аслан.

«Наши партнеры могли бы спросить, почему Общество Красного полумесяца «опоздало»? Мы должны определить, существует ли там какая-либо проблема. Однако я не считаю, что в местах проживания армян в Карабахе, происходит какая-то катастрофа. Это моя субъективная позиция. Но есть определенные заключения наших партнеров. Основываясь на них, мы также решили отреагировать, чтобы показать, что есть определенная обеспокоенность и что мы хотим мира», – добавил он.