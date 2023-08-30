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Главное Общество

Московский суд оштрафовал Ровшана Аскерова за нарушение правил деятельности иноагента

Московский суд оштрафовал Ровшана Аскерова за нарушение правил деятельности иноагента

Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего игрока телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова на 40 тыс. рублей (816 манатов) за нарушение правил деятельности иноагента.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 30.08.2023 Аскеров Р. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», – сказали в пресс-службе.

Аскеров был признан иноагеном в России декабре 2022 года. В отношении него также расследуют дело «о реабилитации нацизма».

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