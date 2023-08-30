Московский суд оштрафовал Ровшана Аскерова за нарушение правил деятельности иноагента

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Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего игрока телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова на 40 тыс. рублей (816 манатов) за нарушение правил деятельности иноагента.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 30.08.2023 Аскеров Р. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», – сказали в пресс-службе.

Аскеров был признан иноагеном в России декабре 2022 года. В отношении него также расследуют дело «о реабилитации нацизма».