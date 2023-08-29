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Турция резко сократила импорт российского газа

Турция резко сократила импорт российского газа

Импорт российского трубопроводного газа в Турцию упал на 58% в июне текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом говорится в отчете Организации по регулированию энергетического рынка Турции.

Всего в июне страна импортировала 2,332 млрд куб. м газа, и которых 1,87 млрд поступило по трубопроводам, а 462 млн – СПГ. Из России поступило 707 млн куб. м, что на 58,1% меньше закупленных Турцией объемов в июне прошлого года. При этом доля РФ в обеспечении республики газом в июне составила 30,33%.

Полностью отсутствовали в июне поставки газа из США. На 50% сократились закупки газа из Ирана. Объемы купленного у Алжира СПГ выросли на 40% (всего 368 млн куб. м). Также 93 млн куб. м СПГ были поставлены Египтом. Импорт азербайджанского трубопроводного газа увеличился на 1,9% в июне 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Общее же снижение импорта природного газа в шестом месяце текущего года в Турции составило 39,2%.

В отчете регулятора также отмечается, что общие объемы потребления газа внутри страны в июне снизились на 15,5%. Промышленному сектору потребовалось на 20% меньше газа, электростанциям – на 60% меньше. Однако потребление газа в домохозяйствах в июне выросло на 78%.

Между тем, по сравнению с июнем прошлого года в этом году в июне запасы газа в Турции в подземных хранилищах и на терминалах СПГ увеличились на 80,1%, достигнув 4,9 млрд куб. м.

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