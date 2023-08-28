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Жена Вагита Алекперова заняла 17-е место в списке богатейших женщин России

Жена Вагита Алекперова заняла 17-е место в списке богатейших женщин России

Лариса Алекперова находится на 17-м месте в рейтинге богатейших российских женщин.

Супруга президента «Лукойла» Вагита Алекперова (№6 в рейтинге богатейших бизнесменов России) появилась в списке аффилированных лиц нефтяной компании в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций «Лукойлом». Сын Вагита и Ларисы Алекперовых Юсуф окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина по специальности «инженер-нефтяник» и работал инженером на месторождениях «Лукойла» в Западной Сибири. В 2018 году Алекперов-младший окончательно ушел из «Лукойла» и занялся своим бизнесом.

Данный список во второй раз возглавила гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук. По сведениям Forbes, капитал Бакальчук оценивается капитала в $7 млрд.

Второе место заняла частный инвестор Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,8 млрд, которая в прошлом году получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро».

Тройку лидеров замыкает частный инвестор Варвара Скоч — в 2020 году она стала владелицей доли в холдинге USM с оценкой капитала в $2,5 млрд.

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