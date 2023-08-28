«Пятерка» стала «десяткой»: создаст ли БРИКС новую мировую систему

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Почему ОАЭ и другие страны стремятся стать членами блока, отчего нынешний его саммит стал беспрецедентно резонансным, и какое влияние имеет организация, главенствующие позиции в которой занимают Китай и Индия, на мировую политику и экономику?

В столице ЮАР – Йоханнесбурге – состоялся 15-й саммит глав государств БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Мероприятие привлекло к себе огромный интерес и стало беспрецедентно резонансным по многим причинам. В частности, на нем было принято решение о трансформации «пятерки» сразу в «десятку» за счет вступления в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Эфиопии. Официально они будут считаться членами блока с января 2024 года, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, который чуть ли не молился за то, чтобы президент России Владимир Путин на саммит не приехал.

Причина «проста» – Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера, и ЮАР обязана была его задержать, поскольку она ратифицировала так называемый Римский статут. Путин не стал рисковать собой и подводить южно-африканского коллегу – на саммит он делегировал главу российского МИД Сергея Лаврова, а сам участвовал в нем дистанционно.

Во-вторых, пополнение рядов БРИКС вышеуказанными странами (плюс 22 государства, официально и неофициально, претендуют на вступление в блок) – нельзя рассматривать просто с количественной точки зрения. Рамафоса держит карты открытыми – он не скрыл, что «Присутствие разных стран в БРИКС (а желание членства исходит от Турция, Нигерии, Бангладеш, Греции, Казахстана, Беларуси и т.д.) дает нам возможность попытаться создать новую мировую систему». Легко произнесено, но расшифровка весьма многослойна, и мы попытаемся хотя бы отчасти обнажить, на что реально претендует БРИКС в целом и государства-участники блока – индивидуально.

Подчеркнем, что саммит прошел под слоганом «БРИКС и Африка: партнерство ради взаимного ускорения роста, устойчивого развития и всеохватной многосторонности». Это довольно прозрачный намек на то, что африканские страны – и не только они – ищут пути ухода от традиционной однополярности мира; обретения новых политических и торгово-экономических партнеров. В общем, Африка (приглашение на саммит получили 53 африканских государств), а с ней и другие страны переходят в режим интенсивного встречного движения, что не может радовать США.

Последние и его партнеры пытаются представить БРИКС заштатной организацией, не способной ни на политическое влияние – дескать, одни потуги, – ни на экономическое. Но утаить реальное, хоть и неоднозначное положение дел в БРИКС и вокруг него, уже невозможно.

Уточним, что есть БРИКС: это межгосударственное объединение, состоящее из вышеуказанных стран, и созданное в 2006 году. Двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. Четыре из пяти членов блока входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и ВВП, за исключением ЮАР, которая занимает 24-е место по площади и еще более дальнее – по ВВП. Общая территория стран БРИКС составляет 39 746 220 км², а численность населения оценивается примерно в 3,5 млрд человек – это около трети мировой поверхности суши и 42-43% мирового населения.

В последние годы торговля между странами-членами блока достигла, по данным Bloomberg, $422 млрд. Объединением создан Банк развития с акционерным капиталом $100 млрд – для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. С момента начала своей операционной деятельности банк одобрил 96 проектов на общую сумму $32,8 млрд (данные на весну прошлого года). Это не много, но для начала приемлемо. Кроме того, банк учредил несколько структур в деловой и финансовой сферах, в том числе – Альянс бирж и Совет экспертных центров.

По прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году страны БРИКС обгонят Группу семи (G7) по объему ВВП. Картина примерно такая: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР обеспечат 32,1% мирового ВВП, а G7 – около 30%. К 2028 году показатели только пяти стран БРИКС (без новых его участников) будут на уровне 33,6%, а G7 – 27,8%. Таким образом, речь уже идет о формировании глобальной экономической силы, способной перестроить политическую и финансовую систему, установленную США. Такая трансформация, по идее, должна быть привлекательной для инвесторов из различных стран.

Привлекательно также догнать и перегнать G7 – соответственно, с обязательным условием создания собственной валюты и придания доллару побочного статуса с тем, чтобы он, как минимум, не нарушал равновесия в мировых финансовых расчетах и не принуждал, тем самым, другие страны подчиняться американской идеологии, санкциям и прочим навязываемым действиям, включая свободное пользование банковскими активами той или иной страны в долларах.

Подсобит БРИКС с ослаблением доллара и вступление в него Саудовской Аравии – она была самым надежным союзником США на Ближнем Востоке, но отношения между двумя странами похожи сейчас на «американские горки» (или «русские», кому как нравится). То есть Эр-Рияд договорился с Пекином о поставках нефти, оплачиваемых в юанях. Вероятно, наметившаяся тенденция распространится и на другую номенклатуру товаров.

Однако в ближайшее время единой валюты БРИКС наверняка не будет, но блок к ней стремится, расширяя использование валют государств-участников во взаиморасчетах. И лидером в этом плане является Китай – самая мощная экономка БРИКС. Большие шансы на успех имеет также национальная валюта Индии – пятой и быстрорастущей экономики мира.

Однако утверждать, что в БРИКС – тишь да гладь между его участниками – неверно. И касается это, в первую очередь, Китая и Индии. Интересы их расходятся на почве, во-первых, спора по части границы, во-вторых, Китай стремится к принятию в блок новых членов для расширения своего влияния, а Индия против быстрого разрастания БРИКС: опасается китайского доминирования. Правда, ей пришлось дать согласие на трансформацию «пятерки» в «десятку», но этому предшествовала довольно длительная работа внутри объединения. Победил, видимо, аргумент в пользу усиления Глобального Юга как альтернативы имеющемуся мировому порядку (а, по сути, беспорядку); утверждения многополярности во имя баланса.

Словом, БРИКС видится сейчас единственной крупной опорой для развивающихся экономик, вобравшей в себя наиболее важных стратегических игроков.

Если вникнуть глубже в индивидуальные интересы государств блока, то становится очевидным – Индия, находясь в его составе, убивает сразу нескольких зайцев: демонстрирует свою политическую независимость от Запада и России, не отказываясь, при этом, от взаимодействия с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Но для последнего Нью-Дели может выступать и в роли «засланного казачка» с тем, чтобы БРИКС не принимал радикально неприемлемых, для США, решений. Задача эта, если она имеет место в повестке отношений между Индией и США, нерешаема: ни политически, ни финансово-экономически. Тем более, что БРИКС ставит целью значительное снижение роли американской валюты и политики. В таком случае Нью-Дели предстоит тяжелый выбор.

Россия же всегда будет за БРИКС как противовес Западу – по логике «Хоть с дьяволом, но против Америки». При этом сугубо экономическая мотивация (не путаем с транспортно-логистической) нахождения в БРИКС ее, надо думать, интересует менее всего. О Китае уже было сказано: ШОС – его детище со всеми вытекающими отсюда интересами экономического, финансового и политического порядка.

Ну а Бразилия, ориентированная на дистанцирование от Вашингтона, на политически автономное существование с возможностью денежной подпитки и иной поддержки, будет держаться за БРИКС как единственный «спасательный круг».

Приведем несколько цитат из официальных выступлений глав государств БРИКС. Путин, в частности, подчеркнул, что блок «выступает за мировой порядок, основанный на международном праве и хартии ООН» и за право народов на самостоятельное развитие. Он также считает, что приоритетом БРИКС должно стать создание новых, надежных и безопасных транспортных путей, которые связали бы российские порты с грузовыми терминалами Персидского залива и Индийского океана. Кстати, по информации президента РФ, следующий саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в Казани (Россия).

Председатель КНР Си Цзиньпин предостерег мир от «погружения в пучину новой холодной войны» и заявил, что «некая (!) страна, одержимая идеей сохранения своей гегемонии, прилагает все усилия, чтобы нанести ущерб развивающимся странам и странам с формирующимся рынком». И заверил, что «Китайская экономика обладает устойчивостью, огромным потенциалом и большой жизненной силой. Фундаментальные основы, поддерживающие долгосрочный рост Китая, останутся неизменными».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проинформировал об открытии представительства Банка развития БРИКС в Индии для финансирования проектов в этой стране и соседней Бангладеш. «Мы создали сеть финансовой безопасности», — подчеркнул он. И предложил странам организации подумать о сотрудничестве в области космических технологий, в частности, о создании спутниковой сети БРИКС и консорциума космических исследований.

По итогам саммита лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Ключевые моменты: лидеры поддерживают реформу ООН, в том числе Совбеза с тем, чтобы организация стала демократичной и эффективной; выступают за использование национальных валют в торговле; подтверждают приверженность усилению сотрудничества в области сельского хозяйства для укрепления продовольственной безопасности; выражают полную поддержку председательству России в 2024 году и проведению саммита в Казани.

США внимательно отслеживали саммит БРИКС в ЮАР. В частности, «Голос Америки», посвятивший этой теме довольно крупный блок, видимо, так и не разобрался в том, в пользу кого было создано объединение «при активном участии Кремля» и «в целях продвижения российских интересов в мире». Так российских или китайских, поскольку утверждается то одно, то другое. А также и то, что, несмотря на «громкие заявления о важности и значении в мире, БРИКС никогда не имел сколько-нибудь весомой политической силы среди современных международных организаций».

«Тем не менее, – вещает «Голос Америки», – за прошедшие годы своего существования БРИКС все чаще становился площадкой для продвижения антизападных и антиамериканских настроений, а в последнее время на ней зазвучали высказывания о «необходимости переустройства миропорядка», который якобы «стал негативно влиять на страны глобального Юга».

Но имеющийся миропорядок действительно негативно влияет не только на Глобальный юг, но и на весь мир. Африка же в нем – тема отдельного разговора, хотя, заметим, и между ее государствами есть трения, но каждое имеет право на свою позицию, которую «глушат» как с условного Севера, так и Запада, если она выходит за рамки понимания «мироустройства» этими двумя силами. Так что отстаивать свою позицию с помощью столь мощного блока, как это сделала, вступив в него, ЮАР (вспомним и Эфиопию), надежнее, чем поодиночке или в обмен на опять же колониальное послушание другой стране.

Приведем лишь малую часть мнений по тематике, связанной с БРИКС (по «Голосу Америки»). Мвемба Фезо Дизолеле, директор и старший научный сотрудник Африканской программы Центра стратегических и международных исследований: «… В Африке растет разочарование действиями возглавляемой США коалиции. … Индия очень обеспокоена тем, какую роль будет играть Китай, который, возможно, захватит всю «политическую площадку» саммита, чтобы утвердить свое влияние».

Брайан Харт, научный сотрудник проекта «Сила Китая» Центра стратегических и международных исследований подчеркнул, что Пекин рассматривает БРИКС как «уникальную площадку для расширения своего влияния в глобальном масштабе… Китайские представители давно поняли, что в G-20 в значительной степени доминируют США и их союзники, в то время как БРИКС — это действительно единственный крупный механизм для развивающихся экономик, имеющий глобальный охват, и действительно объединяющий наиболее важных стратегических игроков».

Райан С. Берг, директор американской программы Центра стратегических и международных исследований: «Бразилия рассматривает БРИКС как важную часть своей общей внешней политики, потому что Бразилия всячески пытается сегодня создать большее пространство для собственной стратегической автономии, особенно от Вашингтона, поскольку последний является самой важной державой в Западном полушарии. Во-вторых, БРИКС для Бразилии является предвестником «грядущей эпохи многополярности», которую Бразилия всячески приветствует».

Как бы то ни было, а БРИКС существует, не зачах и даже ускоренно расширяется и развивается, становясь одним из реальных центров силы. Неизвестно, обретет ли он, в дальнейшем, военную компоненту, во всяком случае, исключить этого нельзя. Но на данном этапе она – и это очевидно – может только навредить общему делу стран, объединенных в рамках организации.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az