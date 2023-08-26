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Российские туристы еще больше полюбили бакинские отели

Российские туристы еще больше полюбили бакинские отели

Популярность бакинских отелей среди российских туристов выросла вдвое.

Соответствующие данные сервис для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыл «Известиям».

Специалисты проанализировали отельные бронирования с июня по август 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022-го.

Согласно результатам анализа, в два раза увеличилась популярность гостиниц Баку, Паттайи, Порту и Римини, а в полтора раза и более выросла доля заказов в Бишкеке (+57,1%), Мадриде (+50,8%) и Анкаре (+50,0%).

За границей самый значительный рост интереса у туристов этим летом показал Сеул: отели в столице Южной Корее бронировали в 4,5 раза чаще, чем год назад. Далее следуют Бангкок (здесь доля отельных заказов в городе выросла в три раза) и Мехико (в 2,5 раза).

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