Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Лачинский район (фото)

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25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Лачинский район.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Мишни» и «Алхаслы» ОАО «Азерэнержи».

Глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Лачинском Международном аэропорту. Президент ознакомился с работами, проводимыми на участке 38-76 км автодороги Кяльбаджар–Лачин.

Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса, который будет построен в непосредственной близости от города Лачин, в открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачинского района, ознакомились с деятельностью предприятия по производству префабричных модульных домов и пункта содержания мелкого рогатого скота, также приняли участие в открытии съемочного павильона творческой студии «Хочазфильм», полной средней школы № 2 Лачинского района после капитального ремонта и «Рыбного хозяйства Хекери».