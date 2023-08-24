«Соллерс» запустит осенью производство автомобилей в Азербайджане

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«Соллерс» начнет осенью 2023 года производство автомобилей на азербайджанском предприятии «Азермаш».

Об этом журналистам сообщил директор по продажам и маркетингу «Соллерс Алабуга» Марат Шарапов.

«Мы недавно заключили соглашение о развитии сотрудничества с Азербайджаном. Осенью у нас будет официальное открытие этого проекта. Это будет для нас первый экспортный рынок», – сказал он.

Шарапов добавил, что у компании также есть планы выхода на рынки других стран. В первую очередь, это касается стран Таможенного союза, с которыми унифицированы необходимые для запуска документы, в том числе признается российское одобрение транспортного средства (ОТТС).

В мае «Соллерс» и «Азермаш» подписали соглашение, в соответствии с которым российский автопроизводитель наладит на мощностях азербайджанского предприятия выпуск легких коммерческих автомобилей с использованием российских комплектующих.