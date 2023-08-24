Путин подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Пригожина |
Второй бизнес-джет Пригожина летит в Баку |
Франция пыталась помешать послам стран ЕС выйти к дороге Агдам-Ханкенди |
Российская «либеральная тусовка» в очередной раз «пробила дно» |
Зеленский о гибели Пригожина |
Немецкий исследователь Рейнхард Хесс разбил в пух и прах доклад Окампо |
Рёпке: Самолёт Пригожина поразили армейской системой ПВО |
Два нефтяника трагически погибли |
Украинские подразделения высадились в Крыму (видео) |
Главное Общество

В Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова

В Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова

В Международном аэропорту Гейдар Алиев сегодня заработала услуга экстренного электронного вызова (ƏN TEZ).

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что услуга ƏN TEZ дает возможность гражданам максимально быстро воспользоваться необходимыми услугами, обратившись посредством видеозвонка в органы юстиции и судебные органы, не покидая здания аэропорта.

«Посредством ƏN TEZ граждане смогут воспользоваться услугами нотариуса, государственной регистрации актов гражданского состояния, обращения в суд по семейным вопросам, а также исполнения некоторых судебных решений в качестве истца. Поскольку система оказания услуги ƏN TEZ, работающая на основе смарт-концепции, имеет возможность биометрической идентификации, заявителю не потребуется регистрироваться на каком-либо портале или иметь электронную подпись», – говорится в информации.

Теги:
Из этой рубрики
В Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова
Общество

В Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова

2023/08/24, 19:16
Житель Ханкенди, пропагандировавший сепаратизм в Telegram, объявлен в розыск
Общество

Житель Ханкенди, пропагандировавший сепаратизм в Telegram, объявлен в розыск

2023/08/24, 18:25
Второй бизнес-джет Пригожина летит в Баку
Общество

Второй бизнес-джет Пригожина летит в Баку

2023/08/24, 18:18
«Тертерское дело»: Прокурор потребовал для генерала Оруджева 12 с половиной лет
Общество

«Тертерское дело»: Прокурор потребовал для генерала Оруджева 12 с половиной лет

2023/08/24, 17:45
В Масазыре мужчина зарезал жену
Общество

В Масазыре мужчина зарезал жену

2023/08/24, 15:56
Останки шехида, пропавшего 31 год назад в Дашалты, доставлены в Хачмаз
Общество

Останки шехида, пропавшего 31 год назад в Дашалты, доставлены в Хачмаз

2023/08/24, 15:08
Проливной дождь ожидается завтра в Баку
Общество

Проливной дождь ожидается завтра в Баку

2023/08/24, 13:20
Два нефтяника трагически погибли
Общество

Два нефтяника трагически погибли

2023/08/24, 13:12
В Ходжалы трактор подорвался на противотанковой мине
Общество

В Ходжалы трактор подорвался на противотанковой мине

2023/08/24, 12:26