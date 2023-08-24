В Масазыре мужчина зарезал жену

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Задержан мужчина, подозреваемый в умышленном убийстве своей жены. В прокуратуру Абшеронского района поступила информация о том, что 24 августа на территории района от ножевых ранений умерла Сакинаханум Исагова (1998 г.р.). В ходе расследования подозрение пало на мужа убитой – Эльнура Мусаева (1993 г.р.). В качестве мотива преступления указывается бытовая ссора, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

После содеянного Мусаев явился с повинной полицию. По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.