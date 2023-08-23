В Гяндже открылся приют для уличных животных

В городе Гяндже сдан в эксплуатацию приют для бездомных уличных животных.
Приют был создан в рамках пилотного проекта, который был выдвинут в качестве общественной инициативы, передает Report.
В приюте, созданном при поддержке Исполнительной власти города Гянджи и производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гянджи, будут лечить бездомных животных, делать прививки.
Животных, привезенных в этот приют, после стерилизации и вакцинирования от бешенства будут повторно выпускать на волю.
В приюте будут работать 1 ветеринар, 2 сотрудника и несколько волонтеров.