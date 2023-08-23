Марков обвинил Украину в «ликвидации» Пригожина |
СМИ: Тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина опознаны |
В Тверской области разбился самолет Пригожина, глава и командир ЧВК «Вагнер» погибли (обновлено, видео) |
Сепаратисты согласились принять правила Баку, Арутюнян скоро выступит с заявлением |
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных |
Медведев заявил, что Россия может аннексировать Абхазию и Южную Осетию |
Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область (видео) |
Путин не поедет к Эрдогану |
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Главное Общество

В Гяндже открылся приют для уличных животных

В Гяндже открылся приют для уличных животных

В городе Гяндже сдан в эксплуатацию приют для бездомных уличных животных.

Приют был создан в рамках пилотного проекта, который был выдвинут в качестве общественной инициативы, передает Report.

В приюте, созданном при поддержке Исполнительной власти города Гянджи и производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гянджи, будут лечить бездомных животных, делать прививки.

Животных, привезенных в этот приют, после стерилизации и вакцинирования от бешенства будут повторно выпускать на волю.

В приюте будут работать 1 ветеринар, 2 сотрудника и несколько волонтеров.

Теги:
Из этой рубрики
В Гяндже открылся приют для уличных животных
Общество

В Гяндже открылся приют для уличных животных

2023/08/23, 20:30
«Спутник Армения» прекращает вещание в Карабахе
Общество

«Спутник Армения» прекращает вещание в Карабахе

2023/08/23, 19:01
В Баку задержаны лица, которых иранцы привлекли к наркокурьерству (видео)
Общество

В Баку задержаны лица, которых иранцы привлекли к наркокурьерству (видео)

2023/08/23, 18:37
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу (фото)
Общество

Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу (фото)

2023/08/23, 18:05
В Исмаиллинском районе ремонтируют дорогу Заргеран
Общество

В Исмаиллинском районе ремонтируют дорогу Заргеран

2023/08/23, 17:49
Госслужба Азербайджана о случаях захвата аккаунтов пользователей в приложениях
Общество

Госслужба Азербайджана о случаях захвата аккаунтов пользователей в приложениях

2023/08/23, 17:12
Температура снизится на 4-7 градусов
Общество

Температура снизится на 4-7 градусов

2023/08/23, 16:58
В Баку будет облачно, температура понизится
Общество

В Баку будет облачно, температура понизится

2023/08/23, 13:45
Армянин, проходящий через ППП "Лачин", ответил на азербайджанском языке
Общество

Армянин, проходящий через ППП «Лачин», ответил на азербайджанском языке

2023/08/23, 12:45