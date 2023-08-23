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Магнус Карлсен отравился в Баку (видео)

Магнус Карлсен отравился в Баку (видео)

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал, что отравился после полуфинального матча Кубка мира в Баку против Ниджата Абасова.

Как передает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE), норвежский гроссмейстер вчера сыграл вничью с 18-летним индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в первой партии финала Кубка мира, проходящего в столице Азербайджана. Вторая партия пройдет 23 августа.

«В обычной ситуации у меня, вероятно, было бы небольшое преимущество, потому что я бы отдохнул один день, в то время как ему [Рамешбабу] вчера пришлось играть тяжелый тай-брейк. Но последние пару дней я был в довольно плохом состоянии. У меня было пищевое отравление после игры с Абасовым. Не мог есть последние два дня. Поэтому я также был очень спокоен – у меня не было сил, чтобы нервничать», – приводит слова Карлсена пресс-служба FIDE.

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